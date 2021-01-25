Natus Vincere обыграла команду Astralis со счетом 2:0 и стала победителем турнира BLAST Premier: Global Final 2020.

В минувшие выходные прошел турнир по CS:GO под названием BLAST Premier: Global Final 2020. В финале украинские киберспортсмены из Natus Vincere сошлись с четырехкратными победителями различных чемпионатов по Counter-Strike – датской командой Astralis. В результате NAVI победила со счетом 2:0.

За победу в BLAST Premier: Global Final 2020 украинские киберспортсмены получили $600 тысяч.

За второе место Astralis получила $200 тысяч.

Бронзовые призеры – команда Team Vitality заработала $80 тысяч.

Снайпер Navi – украинский киберспортсмен Александр s1mple Костылев стал лучшим игроком турнира. На своей странице в Твиттере он поблагодарил поклонников за поддержку.

"Какое возвращение из нижней сетки. Спасибо каждому, кто болел за нас. Это очень много значит для меня и моей команды", – подчеркнул s1mple.

Еще одним достижением NAVI стали показатели просмотров турнира. Матч между Natus Vincere и Team Vitality собрал в пике 650 тысяч зрителей, став самым просматриваемым за всю историю онлайн CS:GO.

Напомним, что BLAST Premier: Global Final 2020 проходил с 19 по 24 января в онлайн-формате. Общий призовой фонд турнира составил миллион долларов. Следующим турниром для NAVI будет групповой этап чемпионата BLAST Premier Spring 2021. Он пройдет с 4 по 14 февраля.

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Автор: Сергей Коршунов