Украинская команда NAVI победила на турнире по CS:GO и заработала 250 тысяч долларов

В гранд-финале на IEM Katowice 2020 NAVI обыграли G2 Esports со счетом 3:0.

Вчера в польском городе Катовице завершился турнир по игре CS:GO под названием IEM Katowice 2020. Победителем чемпионата стала украинская киберспортивная команда NAVI.

В гранд-финале Natus Vincere сражались с французскими профессиональными игроками из команды G2 Esports. В результате NAVI выиграли со счетом 3:0, получили кубок и 250 тысяч долларов. Кроме того, игрок Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев был признан MVP турнира.

Напомним, турнир IEM Katowice 2020 с призовым фондом в 500 тысяч долларов проходил с 24 февраля по 1 марта в Польше. Плей-офф IEM Katowice 2020 проходил без зрителей из-за опасений эпидемии коронавируса.

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