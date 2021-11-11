СМИ и блогеры получили доступ к закрытому техническому тестированию и сняли геймплейные видео.

Завтра, 12 ноября, на PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X и Series S начнется тестирование Elden Ring — нового проекта от создателей Dark Souls и автора "Игры престолов" Джорджа Мартина. Однако отдельные СМИ и блогеры заблаговременно получили доступ к свежей экшен-RPG. Они сняли много геймплейных роликов и опубликовали их в Сети.

Видео дают предельно точно понять, какой окажется Elden Ring. Многие называют ее все той же Dark Souls, только в открытом мире и с несколькими важными улучшениями. Исследование локаций в свежем проекте устроено по традициям FromSoftware. Пользователи должны тщательно изучать окружение и быть всегда готовыми к нападению.

Отдельные журналисты забрели в подземелья, где можно легко умереть. Их коридорная структура с ловушками на каждом шагу напоминает уровни из Dark Souls и Bloodborne. В конце таких локаций пользователей ждет ценная награда.

Ролики также подробно демонстрируют битвы с боссами. Один из них — огнедышащий дракон, с которым можно сражаться верхом на своей лошади. Другой — конный рыцарь с копьем, щитом и в золотистых доспехах. Бои проходят по уже знакомой фанатам Souls схеме: нужно много уклоняться и правильно подбирать время для атак.

Что известно об Elden Ring

Elden Ring — это самая большая игра FromSoftware. В ней будет бесшовный открытый мир, а также динамическая система погодных условий и смена времени суток.

Путешествовать по локациям игры можно верхом на лошади.

Пользователи вольны создать персонажа и прокачать его под собственный стиль боя.

В стычках можно применять разнообразное оружие, магию и другие навыки.

Кроме обычных поединков, в игре будут элементы скрытного прохождения.

Предварительные заказы проекта уже открыты. В Steam цена составляет 799 гривен.

Elden Ring выйдет 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Автор: Назар Степорук