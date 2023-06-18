Похоже, у игр FromSoftware появился достойный последователь.

Lies of P привлекла внимание аудитории еще после анонса. В этом Soulslike ощущалось вдохновение Bloodborne, а причудливая атмосфера и разнообразный геймплей только усилили градус ожиданий. На прошлой неделе проект получил демоверсию, которая привлекла огромное количество людей. Такой ажиотаж намекает, что у игр FromSoftware появился достойный последователь и даже конкурент.

Разработчики из студии Neowiz поделились статистикой на официальном аккаунте игры в Twitter. Демоверсию скачали более 1 миллиона раз на всех платформах. Не менее впечатляющими показателями Lies of P отметилась на Twitch. На пике за трансляциями игры одновременно наблюдали 170 тысяч зрителей. Для демоверсии это очень существенная статистика.

А еще Lies of P смогла выбиться в тренды Twitter по игровой тематике. Она заняла третье место, сместив мастодонтов, которые постоянно обсуждаются на площадке. Демоверсия проекта будет доступна до 27 июня.

Видео дня

Lies of P — основные детали

Это экшен-RPG в духе игр студии FromSoftware, в частности, Bloodborne. События сюжета разворачиваются в вымышленном городе Крат, выполненном в атмосфере Прекрасной эпохи.

История станет вольным пересказом сказки о Пиноккио. Ход повествования будет зависеть от решений главного героя, который в общении с персонажами может врать или говорить правду.

В сражениях понадобится адаптироваться к врагам и заучивать их паттерны поведения. Справиться со всеми испытаниями поможет подбор оружия, протезов и прокачка персонажа.

Lies of P выйдет 19 сентября 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Вас также могут заинтересовать новости: