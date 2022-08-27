Кинематографический ролик от Нила Бломкампа выглядит, как часть фильма.

Украинская студия Gunzilla Games в рамках мероприятия Gamescom 2022 выпустила новый трейлер своей будущей королевской битвы Off The Grid. Кинематографический ролик снял режиссер Нил Бломкамп, который известен по фильмам "Район № 9", "Элизиум — рай не на Земле" и "Робот по имени Чаппи".

На видео сначала демонстрируется тропический остров с полуразрушенными сооружениями. Затем фокус смещается на группу бойцов, которая едет на встречу с врагами. Последние забрали добычу солдат, и они хотят отвоевать ее.

Следующие две минуты показывается перестрелка между двумя командами. Солдаты пытаются действовать сообща, прячутся за транспортом и применяют разное оружие. А защититься от пуль противников бойцам помогают энергетические щиты.

В ролике также показывается применение протезов. Вероятнее всего, это будет одной из особенностей геймплея Off The Grid. Пользователи, например, смогут высоко прыгать благодаря механическим ногам.

Off The Grid — подробности игры

Этот шутер в формате королевской битвы будет дебютом украинской студии Gunzilla Games. События проекта разворачиваются на дистопическом тропическом острове в далеком будущем.

Пользователям предстоит участвовать в командных состязаниях, собирать экипировку, сражаться с другими людьми и выполнять миссии.

В игре сочетаются элементы мультиплеера и повествование. За сюжетную часть отвечает писатель Ричард Морган, автор "Видоизмененного углерода".

Off The Grid выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S в 2023 году, точная дата релиза неизвестна.

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