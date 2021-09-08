Писатель Ричард Морган: Второй сезон "Видоизмененного углерода" не занимает в моем сердце того же места, что и первый

Британский писатель, автор романа "Видоизмененный углерод" и комиксов о Черной Вдове, в интервью УНИАН рассказал о работе над шутером Crysis 2, создании игры совместно с украинской студией Gunzilla Games, и о том, как относится к экранизации своей книги на Netflix.

В последние годы в Украине стали появляться новые амбициозные игровые студии, стремящиеся к мировому успеху. Одна из таких – Gunzilla Games. Компанию основали украинцы Влад Королев и Александр Цоль. Она сразу привлекла $25 миллионов инвестиций и обозначила свою цель: создавать многопользовательские ААА-шутеры нового поколения с сильным акцентом на сюжете. Для этого компания обзавелась тремя офисами — в Киеве, Франкфурте и Лос-Анджелесе, заручилась поддержкой ветеранов отрасли и начала сотрудничать с известными творческими личностями. В число последних вошли режиссер Нил Бломкамп, который прославился фильмом "Район № 9", и автор книг "Видоизмененный углерод", "Стальные останки", а также графических романов о Черной Вдове, Ричард Морган.

У последнего мы спросили, есть ли у него желание заняться игровой адаптацией собственных книг? Например, "Видоизмененный углерод" отлично подходит для этого. Писатель честно ответил, что не против, и ему уже поступали предложения. Однако на текущий момент прийти к соглашению с каким-то из партнеров не удалось. По словам Ричарда Моргана, это долгий путь. Он вспомнил, как шли переговоры относительно киноадаптации "Видоизмененного углерода". Сначала планировалось сделать ее в формате фильма, но в результате появился сериал.

В интервью УНИАН писатель рассказал о своей роли в студии Gunzilla Games, опыте работы в игровой индустрии и выразил надежду, что в будущем "Видоизмененный углерод" перерастет в полноценный интерактивный проект — самостоятельный или в "ответвление от телевизионного сериала Netflix".

Почему вы решили присоединиться именно к Gunzilla Games?

Что же, по сути, я присоединился к студии, потому что генеральный директор Влад Королев сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться! В основном, когда нас (писателей, сценаристов) приглашают в проект, IP (интеллектуальная собственность, — УНИАН) уже существует, и то, что ты делаешь — это нечто среднее между модернизацией и перезапуском. Так было с моей работой над Crysis 2, над перезапуском шутера Syndicate, и над несколькими другими игровыми проектами, о которых я до сих пор не имею права говорить, и даже работой над графическими романами о "Черной вдовой" для Marvel, если честно. Но предложение Gunzilla заключалось в создании совершенно нового IP с нуля. По сути, мне была предоставлена почти полная свобода, практически чистый лист. Такое случается нечасто, так что да — это слишком хорошо, чтобы отказаться.

В прошлом вы работали сценаристом Crysis 2 и Syndicate. Чем отличается предыдущий опыт работы от нынешнего в Gunzilla Games?

Я думаю, что каждая студия, это, так сказать, особенный зверь. Индустрия еще не достигла той стадии, как, например, голливудские фильмы, которые зачастую производятся по шаблону. В игровых студиях, несмотря на некоторые общие вещи, все же есть свой свежий и индивидуальный набор правил и процедур. И это, конечно, касается такого стартапа, как Gunzilla. Так что написание игры для Starbreeze сильно отличалось от написания игры для Crytek, а написание игры для Gunzilla отличается еще больше. Пока что это в основном проявляется в огромной степени творческой свободы.

Что, по вашему мнению, самое интересное в работе игрового сценариста?

Для меня это ощущение совместной работы в тепличной среде. Тебя окружает куча безумно талантливых людей, и вы все заряжаетесь друг от друга. Наблюдение за тем, как другие члены команды придумывают действительно классные вещи, разогревает ваше творчество до такого же белого каления. Это очень увлекательный путь.

"Видоизмененный углерод" — одно из ваших самых известных произведений. Его экранизировал Netflix. Довольны ли вы первым и вторым сезонами сериала?

Я думаю, что первый сезон сериала — это дань уважения книге, и я действительно считаю, что она попала в нужные руки. В романе нет почти ничего, что не появилось бы в сериале в той или иной форме, а в некоторых случаях шоу даже развивает вещи, которые я едва упомянул, и делает с ними фантастические изменения. Например, обращение с бабушкой Ортеги — это отличный фрагмент и часть действительно прекрасной работы. Прежде всего, в сериале четко прослеживается общий тон и основные темы романа, и это действительно важно. Я считаю, что мне очень повезло, что у меня есть такой подарок, как первый сезон сериала.

Во втором сезоне, конечно, все изменилось — небольшие отклонения в сюжете, появившиеся в первом сезоне, усилились, а новая команда сценаристов отправила шоу в совершенно иное русло. И хотя мне нравится, что в сериале так много отсылок к двум другим книгам про Ковача, сам второй сезон не является моим в каком-либо значимом смысле. И уж точно эта новая итерация Ковача — это не тот человек, которого я знаю. Они развили персонажа в совершенно ином направлении. И в целом это нормально, такое может случиться с любым сериалом. Но то, куда они его привели, мне не очень интересно, поэтому второй сезон не занимает в моем сердце того же места, которое всегда будет занимать первый.

Автор: Назар Степорук

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