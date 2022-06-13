Игра посвящена борьбе против вампиров и культистов.

Презентацию Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 открыл свежий трейлер Redfall — кооперативного шутера от Arkane Studios, создателей Prey, Dishonored и Deathloop. В ролике рассказали о сюжете и продемонстрировали основные механики.

Грядущий проект посвящен противостоянию с вампирами и культистами в городке Редфолл, штат Массачусетс. Когда-то он был процветающим местечком, но вследствие научных экспериментов появились кровопийцы. Они обладают психокинетическими способностями и смогли вызвать солнечное затмение. Покинуть Редфолл невозможно, так как городок расположен на острове, а вампиры высушили воду вокруг него. Остается только одно — бороться.

Дать отпор кровопийцам должна команда из четырех героев. В нее входят начинающий изобретатель Дэвиндер Краусли, телекинетик Лейла Эллисон, инженер Реми де ла Роса и снайпер Джейкоб Бойер. У каждого персонажа есть уникальные способности, которые комбинируются между собой. Например, Лейла может создать платформу для прыжков в высоту, чтобы Джейкоб занял более выгодную позицию.

Другие детали Redfall из трейлера

Проходить игру можно как в одиночку, так и в кооперативе до четырех человек.

Вампиры делятся на разновидности со своими способностями. Некоторые из них умеют летать и резко прыгать на героев.

В проекте реализованы элементы лутер-шутера. Пользователи смогут отыскать множество разнообразного оружия, которое делится по уровням качества.

Redfall выйдет в 2023 году на ПК, Xbox Series X и Series S. Игру должны были выпустить уже этим летом, но решили перенести вместе со Starfield.

Вас также могут заинтересовать новости: