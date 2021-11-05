Информацию получили из внутренней базы облачного сервиса GeForce Now.

В Сеть попала информация о многих еще не анонсированных играх с предполагаемыми датами релиза. Ее удалось найти во внутренних файлах облачного сервиса GeForce Now. А еще слитая информация раскрыла, какие эксклюзивы PlayStation появятся на персональных компьютерах.

Для начала нужно рассказать предысторию утечки. В сентябре пользователи обнаружили в файлах приложения GeForce Now, через которое осуществляется доступ к облачному сервису, список будущих игр. Он содержал информацию о куче еще не анонсированных проектов. Утечка получилась настолько резонансной, что NVIDIA пришлось выступить с официальным заявлением. Будучи владельцем GeForce Now, компания частично опровергла слитые данные. По ее словам, многие игры были внесены в базу превентивно, то есть они могут и не разрабатываться. О каких именно проектах идет речь, NVIDIA не уточнила. Однако заявление компании также подтверждает, что другая часть утекших данных вполне правдива. Позже это подтвердила Ubisoft, которая пожаловалась на слитый список, где присутствовали ее секретные проекты.

Теперь пользователи добыли новую информацию. Они выудили из файлов GeForce Now перечень будущих игр с предполагаемыми датами релиза. В списке указано, когда проекты выйдут на ПК, но в большинстве случаев это актуально и для консолей. Полностью ознакомиться со слитым данными можно на GitHub.

Отдельные ожидаемые игры с датами релиза

Uncharted: Legacy of Thieves Collection — 7 февраля 2022 года;

Ghost of Tsushima — 8 февраля 2022 года;

Death Stranding Director's Cut — 1 марта 2022 года;

Hogwarts Legacy — 8 марта 2022 года;

Returnal — 30 апреля 2022 года;

Sackboy: A Big Adventure — 1 мая 2022 года;

Dragon Age 4 — 14 июня 2022 года.

Redfall — 20 июня 2022 года;

Horizon Forbidden West — 30 сентября 2022 года;

Senua's Saga: Hellblade II — 30 сентября 2022 года;

Ratchet & Clank — 3 октября 2022 года;

Gears 6 — 10 ноября 2022 года;

Avowed — 7 декабря 2022 года;

Fable — 12 октября 2023 года;

The Elder Scrolls VI — 2 января 2024 года;

Crysis 4 — 25 октября 2024 года.

Автор: Назар Степорук