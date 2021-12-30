Независимая студия Team Clout продолжает трудиться над игрой ILL. Это хоррор с элементами выживания в духе Resident Evil. Недавно разработчики опубликовали первый тизер с геймплеем своего проекта. От короткого видео веет таинственной и жуткой атмосферой.
Ролик начинается с момента, где главный герой входит в полуразрушенное здание с советской обстановкой. К СССР отсылают многие предметы быта – мебель, стеллажи и бюсты на столах. По пути протагонист проверил количество боеприпасов в обойме своего револьвера. Оказалось, что у него осталось всего два патрона.
После того как главный герой изучил окружающий хаос, он достал рацию и связался с неким Майком. Протагонист сообщил, что в здании все разгромлено, а его собеседник приказал спускаться ниже. Скорее всего, этот геймплейный отрезок демонстрирует вступительную часть игры, когда главный герой только начал двигать к своей цели.
ILL — основные подробности
- Хоррор создается небольшой командой из четырех человек. В будущем разработчики планируют расширяться, так как им удалось найти инвесторов. Да и реакция пользователей не первые демонстрации проекта была исключительно положительной.
- Сейчас ILL находится на начальной стадии производства. Team Clout продолжает заниматься общим концептом, но некоторые детали уже известны. Хоррор отметится сложным игровым процессом, где выстрел в голову станет для главного героя смертельным. Разработчики также реализуют расчленение, трансформации тел в реальном времени и физическую модель.
- Голос протагониста ILL принадлежит Нику Апостолидесу — актеру, который озвучил Леона Кеннеди в Resident Evil.
- Дата релиза и целевые платформы свежего хоррора пока не разглашаются.