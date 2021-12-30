Игра создается на движке Unreal Engine 5.

Независимая студия Team Clout продолжает трудиться над игрой ILL. Это хоррор с элементами выживания в духе Resident Evil. Недавно разработчики опубликовали первый тизер с геймплеем своего проекта. От короткого видео веет таинственной и жуткой атмосферой.

Ролик начинается с момента, где главный герой входит в полуразрушенное здание с советской обстановкой. К СССР отсылают многие предметы быта – мебель, стеллажи и бюсты на столах. По пути протагонист проверил количество боеприпасов в обойме своего револьвера. Оказалось, что у него осталось всего два патрона.

После того как главный герой изучил окружающий хаос, он достал рацию и связался с неким Майком. Протагонист сообщил, что в здании все разгромлено, а его собеседник приказал спускаться ниже. Скорее всего, этот геймплейный отрезок демонстрирует вступительную часть игры, когда главный герой только начал двигать к своей цели.

ILL — основные подробности

Хоррор создается небольшой командой из четырех человек. В будущем разработчики планируют расширяться, так как им удалось найти инвесторов. Да и реакция пользователей не первые демонстрации проекта была исключительно положительной.

Сейчас ILL находится на начальной стадии производства. Team Clout продолжает заниматься общим концептом, но некоторые детали уже известны. Хоррор отметится сложным игровым процессом, где выстрел в голову станет для главного героя смертельным. Разработчики также реализуют расчленение, трансформации тел в реальном времени и физическую модель.

Голос протагониста ILL принадлежит Нику Апостолидесу — актеру, который озвучил Леона Кеннеди в Resident Evil.

Дата релиза и целевые платформы свежего хоррора пока не разглашаются.

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