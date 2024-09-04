Многие поклонники франшизы остались не в восторге от увиденного.

Minecraft уже давно завоевала статус одной из самых популярных игр в истории. Еще в 2023 году продажи знаменитой "песочницы" превысили 300 млн копий. И это без учета пользователей в бесплатной версии, которая доступна в Китае. А в следующем году проект Mojang Studio покорит большие экраны – и уже можно оценить дебютный трейлер экранизации.

В ролике, который длится чуть больше минуты и сопровождается песней "Magical Mystery Tour" культовой группы The Beatles, зрители смогут увидеть основных персонажей и основные аспекты "песочницы" вроде изготовления предметов, кубообразных существ и, конечно же, Стива.

По сюжету экранизации, четыре неудачника загадочным образом попадают в кубический мир, где им предстоит объединиться с местным чудаком Стивом, чтобы спасти вселенную. В главных ролях Джек Блэк и Джейсон Момоа, а в режиссерском кресле сидит постановщик "Супер начо" и сериала "Последний человек на Земле" Джаред Хесс.

Мировая премьера фильма по Майнкрафту запланирована на 4 апреля 2025 года. К слову, фильм анонсировали еще в далеком 2016 году и планировали выпустить в 2019-м. Однако лента угодила в производственный ад.

Судя по количеству лайков-дизлайков, многие поклонники франшизы остались не в восторге от увиденного. На момент написания новости под роликом было уже более 100 тысяч дизлайков при 137 тысячах лайков.

В чем феномен Minecraft

Minecraft – это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже целые города.

Первая версия игры вышла 2009. Прислушиваясь к отзывам пользователей, разработчики улучшали Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики. Проект довольно быстро набирал популярность. А по состоянию на октябрь 2023 года, это самая продаваемая игра в истории. Ближайший конкурент Minecraft – пятая часть Grand Theft Auto.

Благодаря уникальному геймплею, Minecraft получил большую популярность не только среди геймеров, но и среди неигрового сообщества. К примеру, во многих учебных заведениях Minecraft используют в образовательных целях. Дети в игре могут изучать биологию, физику, историю и другие науки.

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