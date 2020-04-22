Выход Death Stranding на ПК перенесли из-за коронавируса

Игра должна выйти на ПК 14 июля.

Релиз ПК-версии игры Death Stranding перенесли со 2 июня на 14 июля из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Об этом говорится в сообщении Kojima Productions в Twitter.

"После временного закрытия Kojima Productions нам пришлось отложить выпуск Death Stranding на ПК до 14 июля 2020 года, чтобы дать больше времени тем, кто сейчас вынужден работать удаленно", - сообщила компания.

Death Stranding вышла на PlayStation 4 в 2019 году. Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов Америки, разрушенных вторжением призрачных существ из другого мира. Связующим звеном между людьми стали курьеры. Главный герой игры - Сэм Бриджес - должен пересечь континент и связать друг с другом изолированные поселения.

В работе над игрой приняли участие актеры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер и Трой Бейкер.

Напомним, геймеры нашли в Half-Life: Alyx отсылку к игре Death Stranding.