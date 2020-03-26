В Half-Life: Alyx нашли отсылку к Death Stranding

Игроки нашли коробку с логотипом компании Bridges.

Геймеры нашли в Half-Life: Alyx отсылку к игре Death Stranding.

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Находкой поделился пользователь reddit с ником Macheebu. Он сделал скриншот запечатанной коробки с логотипом компании Bridges из игры Хидео Кодзимы.

Macheebu рассказал, что коробку можно поднять так же, как и другие предметы в игре. Однако трясти ее игрок не стал.

Half-Life: Alyx вышла 23 марта для ПК, для игры требуется VR-устройство.

Напомним, игра Хидео Кодзимы Death Stranding выйдет на ПК 2 июня 2020 года. Игроки на ПК смогут получить набор внутриигровых вещей в стиле Half-Life: головной убор в виде хедкраба, красный вентиль (valve) вместо пучка волос и перчатки.

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