Игроки настолько изголодались по новостям об игре, что видят намёки в выпавшей кошачьей шерсти.

Фанаты Grand Theft Auto не перестают удивлять воображением и уже вовсю предполагают, что второй трейлер ожидаемой GTA 6 может выйти 27 декабря. На этот раз в центре внимания оказалось число "27", а также фазa убывающей Луны, благодаря которой когда-то угадали дату первого показа игры.

По словам любителей теорий, практически каждая деталь, связанная с недавними материалами Rockstar, намекает именно на "27": в Instagram-аккаунте Rockstar сейчас 27 постов, на 27 секунде первого трейлера проезжает машина с надписью "27" на окне. Некоторые даже вспомнили знаменитую парочку Бонни и Клайда, у которых был идентификационный номер 1227, словно прямое указание на возможную дату премьры нового трейлера игры.

Более того, когда один из разработчиков Rockstar выложил у себя в социальных сетях пост с мерчем, который ему прислала компания, игроки и там разглядели намёки на дату выхода трейлера: клочок кошачьей шерсти образовал римскую IV, а телефонный номер, который разглядели на фотографии, принадлежит магазину "27 Auto Sales" во Флориде.

Видео дня

Также в дело снова вмешалась конспирология вокруг лунного цикла. Фанаты обратили внимание, что первый трейлер показали во время убывающей Луны. Якобы студия Rockstar преднамеренно следит за лунными фазами и подстраивает под них крупные анонсы. Убедительнее всего звучит факт, что в те же фазы спутника выходили первые ролики и по Red Dead Redemption. Правда, есть и скептики, считающие, что всё это скорее совпадение, а разработчики просто любят крупные презентации под конец года.

Впрочем, на различных форумах уже шуточно утверждают, что даже если у Rockstar не было планов выпускать новый трейлер 27 декабря, то теперь придётся это сделать, фанаты так громко об этом заявляют, что оставить теории без внимания будет настоящим расточительством.

Ранее глава Take-Two Штраус Зельник рассказал, что GTA 6 превзойдёт любые ожидания игроков.

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