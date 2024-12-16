В основном это персонажи GTA 4.

В сообществе поклонников Grand Theft Auto начали всплывать теории о том, что в новой части серии могут появиться знакомые герои из предыдущих игр.

Фанаты считают, что в предстоящей игре могут вновь появиться знакомые лица, прежде всего из легендарной Vice City и аддона The Ballad of Gay Tony к GTA 4. Особый интерес вызвал Джерри Каповиц, персонаж, которому удалось покинуть Либерти-Сити с алмазами, выражал желание перебраться в южные края. Поклонники считают, что именно в новой GTA он наконец осуществит свой план.

Не обошли вниманием и Луиса Лопеса, главного героя The Ballad of Gay Tony. Живой и невредимый после событий GTA 4, этот персонаж, по мнению игроков, идеально вписался бы в яркую атмосферу будущей игры. Подогревает интерес и тот факт, что актёр, озвучивавший Луиса, взаимно подписан в социальных сетях на исполнительницу Люсии в GTA 6.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что тролль потратил целый месяц, чтобы воссоздать слитый геймплей GTA 6 и обмануть интернет. И у него получилось, за день его "слив" набрал 750 тысяч просмотров и привлёк внимание блогеров в X.

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