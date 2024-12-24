Выпустить GTA 6 все еще планируют осенью 2025 года, но дата релиза вполне может сползти до начала 2026-го.

Про GTA 6 уже больше года нет никаких новостей – второй трейлер Rockstar в этом году так и не показала, хотя фанаты надеялись. Издатель игры, компания Take-Two, понимает, что игроки устали ждать, но призывает запастись терпением.

В недавнем интервью руководитель Take-Two Interactive Штраусс Зельник заверил, что следующая часть Grand Theft Auto превзойдет любые ваши ожидания. По его словам, разработчики делают нечто, что геймеры не могут себе вообразить.

Наши команды сосредоточены на создании чего-то нового, чего-то, о чем вы даже не задумывались. Вы думаете, что знаете, чего от нее [GTА 6] ждать, но на самом деле она будет более масштабной, насыщенной и красивой, чем все ожидают – Штраусс Зельник.

Что касается фанатов и их разочарования из-за долгого ожидания, Зельник заявил, что понимает их чувства, но компания не планирует выпускать игру раньше времени. GTA VI выйдет, когда будет готова.

Выпустить Grand Theft Auto VI все еще планируют осенью 2025 года. Сначала только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Через какое-то время должна появится версия и для ПК.

Одно время ходили слухи о переносе релиза GTA 6 на первую половину 2026 года. Причиной тому называли отставание от графика разработки из-за дистанционного формата работы Rockstar. Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер говорил, что он будет "шокирован", если игра действительно выйдет вовремя.

GTA 6: что известно про самую ожидаемую игру в истории

Действие развернется в современном Вайс-Сити. Нас ждет два протагониста – мужчина и женщина. В инсайдерских утечках они описывались как "современные Бонни и Клайд".

Про геймплей пока все не очень понятно. В единственном на сегодня трейлере показали нарезки кат-сцен, различные локации с видами Вайс-Сити и ряд игровых активностей, которые присущи серии Grand Theft Auto.

GTA 6 получит масштабный мультиплеерный режим. Rockstar планирует в течение "многих лет" выпускать для игры платный контент – очевидно, для мультиплеера.

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