Проект пока не имеет названия, но он будет строго одиночным и сюжетным.

Недавно Marvel и Disney провели небольшую презентацию игр, которые создаются по их франшизам. "Изюминкой" мероприятия, как и сообщалось в анонсе, стала дебютная демонстрация проекта от студии Skydance New Media и Эми Хенниг — руководителя разработки первых трех частей Uncharted. Как оказалось, творение посвящено Капитану Америке, Черной пантере и еще двум персонажам.

В дебютном кинематографическом трейлере зрителям сначала показали оккупированный Париж времен Второй мировой войны. Далее идут кадры с улицами города и чьим-то кабинетом. А под конец в ролике мелькают Черная пантера и Капитан Америка, которые столкнулись с врагами в темном тоннеле.

Последние кадры трейлера сообщили зрителям, что в проекте будут четыре главных героя. Двух других охарактеризовали, как "шпиона" и "солдата". Пользователи сразу подумали, что Skydance New Media готовит кооперативную игру. Однако после презентации разработчики опровергли эту теорию и поделились деталями проекта.

Он будет сюжетным, а история удивит поклонников Marvel оригинальностью. Skydance не хотела создавать повествование, которое уже много раз присутствовало в фильмах и комиксах. От этой позиции студия отталкивалась при выборе антуража и главных героев.

Молодой Стив Роджерс в костюме Капитана Америки вместе с Черной Пантерой, дедом Т'Чаллы по имени Аззури, будут бороться против "Гидры" в Париже времен Второй мировой войны. Еще два главных героя — это предводительница шпионской организации Ваканды Нанали и солдат США, член отряда "Воющие коммандос" Гэбриел Джонс.

Другие подробности безымянной игры

По словам руководителя разработки Эми Хенниг, в плане геймплея и общего настроения проект похож на Uncharted. Это и не странно, если учесть, сколько лет режиссер работала над упомянутой приключенческой серией в Naughty Dog.

Игра изначально планировалась в качестве сюжетной. Ни многопользовательской, ни кооперативной составляющей в ней не будет. Герои взаимодействуют в проекте только по мере развития истории.

Возможно, каждый их четырех персонажей предложит отдельный тип игрового процесса. Однако официально это пока не подтвердили.

Вас также могут заинтересовать новости: