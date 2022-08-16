На мероприятии покажут один из двух новых проектов от директора Uncharted.

Disney и Marvel неожиданно анонсировали собственную игровую презентацию. На ней покажут проекты по комиксами и во вселенной "Звездных войн".

Как сказано в официальном пресс-релизе, онлайн-шоу пройдет 9 сентября, начало – в 23:00 по киевскому времени. Сколько продлится мероприятие, пока неизвестно.

Пользователям пообещали новую информацию о трех играх — Disney Dreamlight Valley, Marvel’s Midnight Suns и Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Однако в трейлере презентации также демонстрировались кадры из Avatar: Frontiers of Pandora, Aliens: Dark Descent и Disney Mirrorverse. Вероятнее всего, эти проекты тоже покажут в рамках онлайн-шоу.

На текущий момент официально заявлено об одном дебюте. Зрителей ждет полноценный анонс новой игры во вселенной Marvel от Skydance New Media и Эми Хенниг — руководителя разработки первых трех частей Uncharted. Это будет проект ААА-класса, ориентированный на повествование. В нем расскажут историю нескольких супергероев, однако пока неизвестно, идет ли речь о какой-то конкретной команде из комиксов.

Какие сюрпризы могут ожидать пользователей в рамках трансляции

Skydance New Media под руководством Эми Хенниг также создает вторую игру, но уже во вселенной "Звездных войн". Ее могут представить кратким тизером.

Star Wars в открытом мире от Ubisoft. О создании проекта объявили еще в начале 2021 года, и с тех пор издательство почти не упоминало о нем.

Геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Survivor. Игра должна выйти в первом квартале 2022 года, однако EA и Respawn Entertainment пока выпустили лишь кинематографический анонсирующий ролик.

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