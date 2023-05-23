Ролики позволяют оценить многие игровые аспекты.

Западные журналисты и блогеры опубликовали финальные предварительные обзоры Final Fantasy XVI вместе со свежими геймплейными кадрами. Репортеры смогли оценить небольшой фрагмент игры и поделились впечатлениями.

В целом прессе и блогерам проект очень понравился. Они назвали FFXVI достойным продолжением культовой серии и претендентом на звание "игры года". Журналистам и блогерам дали возможность пройти кусок из вступительной части, где показаны приключения молодого главного героя Клайва. При этом в основной части сюжета протагонист будет взрослым. Историю назвали суровой и увлекательной, а главным источником вдохновения посчитали "Игру престолов".

Еще большей похвалы удостоили боевую систему. Сражения в Final Fantasy XVI сравнили с Devil May Cry. По темпу, разнообразию и зрелищности они ближе к серии слешеров от Capcom. При этом сражения не кажутся переусложненными. Игроку легко понять, что нужно делать в определенный момент противостояния. А еще в игре реализовано много настроек доступности, способных упростить прохождение.

Отдельно журналисты отметили шикарный внешний вид Final Fantasy XVI. В превью также присутствует немало сравнений с седьмой частью серии, которая считается одной из лучших. То есть пресса считает, что FFXVI имеет все шансы стать в один ряд с культовой классикой.

Final Fantasy XVI — подробнее об игре

Это продолжение одной из самых известных серий японских экшен-RPG. Шестнадцатая часть, как и все предыдущие, будет самостоятельной игрой и расскажет отдельную историю.

События сюжета Final Fantasy XVI разворачиваются в мире под названием Валистея, который поделен на шесть королевств. В центре повествования борьба с распространением чумы и рассказ о судьбе доминантов. Последние выступают носителями Эйконов — гигантских волшебных существ.

Геймплей в Final Fantasy XVI пестрит разнообразием. Пользователи смогут сражаться, в том числе с использованием Эйконов, исследовать мир, собирать и улучшать экипировку, прокачивать навыки, выполнять задания союзников и так далее.

Final Fantasy XVI выйдет 22 июня 2023 года эксклюзивно на PS5.

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