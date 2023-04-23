На скриншотах со сравнениями видно, как визуальная составляющая стала более красивой и детализированной.

В середине апреля Square Enix и Sony провели совместную презентацию Final Fantasy XVI. Зрителям детально представили все элементы игры — от сюжетной завязки и персонажей до сражений и занятий в убежище. А недавно один из фанатов воспользовался свежими кадрами и сравнил их с первым трейлером. Это позволило увидеть, насколько разработчики улучшили графику с момента анонса.

Картинки с сопоставлением первого трейлера Final Fantasy XVI и недавней демонстрации подготовил пользователь Twitter под псевдонимом LegionzGaming. Для наглядности энтузиаст подобрал максимально похожие кадры.

В глаза сразу бросается измененное освещение. Благодаря ему картинка стала менее яркой и более насыщенной. Выросла и реалистичность, что местами добавило брутальности вкупе с общей атмосферой игры. Здесь же важно отметить, как улучшилась детализация моделей и реализация частиц. Это особенно заметно в битвах с участием гигантских Эйконов.

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Дальность прорисовки тоже значительно увеличилась. Вместо замыленных фонов на горизонте четко заметны объекты окружения. А завершают парад визуальных обновлений более качественные текстуры местности.

Final Fantasy XVI — подробнее об игре

Это продолжение одной из самых известных серий японских экшен-RPG. Шестнадцатая часть, как и все предыдущие, будет самостоятельной игрой и расскажет отдельную историю.

События сюжета Final Fantasy XVI разворачиваются в мире под названием Валистея, который поделен на шесть королевств. В центре повествования борьба с распространением чумы и рассказ о судьбе доминантов. Последние выступают носителями Эйконов – гигантских волшебных существ.

Геймплей в Final Fantasy XVI пестрит разнообразием. Пользователи смогут сражаться, в том числе с использованием Эйконов, исследовать мир, собирать и улучшать экипировку, прокачивать навыки, выполнять задания союзников и так далее.

Final Fantasy XVI выйдет 22 июня 2023 года эксклюзивно на PS5.

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