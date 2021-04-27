Геймер проник с ножом в офис студии, и собирался покончить с собой после совершения преступления.

На днях в студию MiHoYo, выпустившую мобильную игру Genshin Impact, проник неизвестный мужчина. Вооруженный ножом, он планировал убить основателей студии, а потом покончить с собой. Однако полиция Шанхая вовремя задержала преступника.

Как передают китайские СМИ, мужчина решился на покушение после релиза свежего обновления для Honkai Impact 3rd – еще одной мобильной игры студии. В нее разработчики добавили заячьи костюмы для женских персонажей. Китайские геймеры негативно встретили это обновление – им было неприятно видеть любимых героинь в таких "непристойных" нарядах. Это и не понравилось злоумышленнику.

Но что интересно, именно в Китае данное обновление не прошло цензуру, и не было выпущено вовсе.

Подробней про Genshin Impact

Genshin Impact – это условно-бесплатный приключенческий экшен с элементами RPG от китайской студии miHoYo. Игра вышла 28 сентября 2020 года на Android и iOS, а также на ПК и PlayStation 4.

Меньше чем за две недели после релиза Genshin Impact окупил производственные затраты и начал приносить разработчикам прибыль.

Уже спустя месяц после релиза Genshin Impact принесла создателям $234 миллиона, показав один из самых успешных стартов мобильных игр в истории после Pokemon GO.

За полгода после выхода игра от MiHoYo заработала $1 миллиард.

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Автор: Сергей Коршунов