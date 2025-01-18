Федеральная торговая комиссия постановила, что издатель рекламировал детям лутбоксы с маленьким шансом выигрыша.

Федеральная торговая комиссия выиграла дело против издателей китайской Genshin Impact в США, компании Cognosphere.

Как утверждает директор бюро защиты потребителей Сэмюел Левин, Genshin Impact вводила в заблуждение детей, продавая им лутбоксы с заведомо маленьким шансом выигрыша и при этом заставляя их тратить сотни долларов:

"Компании, применяющие эту теневую тактику, будут привлечены к ответственности, если они обманывают игроков, особенно детей и подростков, относительно истинных затрат на внутриигровые операции".

Владельцы Genshin Impact выплатят компенсацию в размере 20 миллионов долларов, а также запретят совершать внутриигровые покупки детям до 16 лет без согласия родителей. Кроме того, теперь HoYoverse обязана реализовать возможность покупать лутбоксы напрямую за реальные деньги, а не только за донатную валюту, а также прописывать шансы выпадения того или иного приза.

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Ранее мы рассказывали, что "Игра-одевалка" с элементами гача Infinity Nikki преодолела рубеж в 20 миллионов скачиваний через 2 недели после релиза.

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