Sony старается активно продвигать игру.

Horizon Forbidden West — один из главных релизов первой половины года на PlayStation. Sony старается активно рекламировать игру по всему миру, включая Украину. Компания заказала рисунок в киевском метро по мотивам грядущего экшена от Guerrilla Games.

Читайте такжеВ новом трейлере Horizon Forbidden West рассказали об испытаниях, которые ждут игроковОгромное граффити создается в переходе со станции "Крещатик" на Площадь Независимости. Об этом рассказали в сообществе PlayStation Украина Community в социальной сети Facebook. Рисунок все еще доделывается, но он уже выглядит впечатляюще. Граффити показывает, как Элой плавает под водой, и включает новых роботизированных животных. Одно из них напоминает крокодила, а другие — рапторов. Последних используют наездники из племени регаллы, которое выступает центральным противником главной героини в свежей игре.

Подробнее о Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West останется охотница из племени Нора — Элой. Она отправится на западное побережье бывших США и столкнется там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появится возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

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