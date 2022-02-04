Запретные земли Запада скрывают много опасностей.

Близится премьера Horizon Forbidden West, поэтому Sony и Guerrilla Games все чаще напоминают о новом экшене. На этот раз создатели игры поделились свежим трейлером, который посвятили испытаниям в проекте. Разработчики предупредили, что запретные земли Запада таят много опасностей.

Читайте такжеРазработчики рассказали, сколько времени понадобится на прохождение Horizon Forbidden WestСначала в ролике рассказывается о необходимости подготовиться к выходу в дикую природу. Пользователи должны позаботиться о снаряжении и улучшить свое оружие. На видео показывается несколько вариантов брони, лук и разные приспособления, которыми владеет Элой.

Далее Guerrilla Games сообщила, что ждет игроков в открытом мире. Например, на карте встречаются аванпосты регалы — это племя, которое станет центральным противником в Horizon Forbidden West. Игроки также могут столкнуться с отрядами всадников при исследовании местности. Они выполняют роль патрулей – ездят по миру и выслеживают врагов. Еще разработчики упомянули о древних руинах и редких механических животных. За убийство последних предусмотрена ценная награда.

Подробности Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West останется охотница из племени Нора — Элой. Она отправится на западное побережье бывших США и столкнется там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появится возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

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