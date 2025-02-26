Всё дело в том, что Microsoft хочет выпустить игру на Playstation 5 в один день с Xbox.

Релиз Fable откладывается до 2026 года, и хотя Xbox не озвучила официальную причину задержки, ограничившись банальным "нам нужно больше времени", инсайдеры предполагают, что перенос связан с выходом игры на Playstation 5.

Известный инсайдер NateTheHate утверждает, что Xbox намерена выпустить Fable одновременно на всех платформах, включая PS5, Xbox Series и ПК. Изначально проект должен был выйти в 2025 году, но теперь разработчикам дали дополнительное время на полировку игры, а также на адаптацию для новой стратегии Microsoft по выпуску эксклюзивов на других консолях.

Подобной информацией делился и другой инсайдер, SmtihAlex15630, который заявлял, что Fable задерживается именно из-за необходимости синхронизировать дату выхода с версией для Playstation 5.

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Ну и всё таки не стоит исключать вариант, что разработчики просто не успевают завершить работу в срок.

Ранее мы рассказывали, что Warner Bros. Games закрыла сразу 3 своих студии, включая Monolith Games, которая известна по сериям F.E.A.R и Middle-Earth. Игра про Чудо-женщину, которую разрабатывала студия, - отменена.

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