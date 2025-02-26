Видео записали в пре-альфа версии игры.

Xbox перенесла Fable на 2026 год, изначально игру планировали выпустить в этом году. Глава Xbox Game Studios Крейг Дункан заявил, что проекту требуется больше времени.

По его словам, ожидание оправдается: Playground Games работает над чрезвычайно амбициозной игрой, которая предложит впечатляющую графику, увлекательный геймплей и классический британский юмор:

"Мы в восторге от того, что делает Playground Games. Да, перенос - это не та новость, которую ждали фанаты, но уверяю вас: Fable стоит того, чтобы подождать".

Дункан отметил, что видел геймплей и остался под сильным впечатлением. По его словам, Playground Games бережно переосмысливает Fable, создавая самую красивую версию Альбиона за всю историю серии.

Видео дня

Посмотреть на геймплей теперь можем и мы. Разработчики опубликовали небольшой геймплейный трейлер, записанный в пре-альфа версии игры.

Недавно журналист Джез Корден рассказывал, что боевая система в Fable будет похожа на "Ведьмак 3", ведь над играми работают одни и те же люди. Что ж, не соврал, стиль боя главной героини с пируэтами и уворотами действительно напоминает Геральта.

Однако многие игроки остались недовольны визуальной стороной проекта: Playground Games решила отойти от привычной стилизации серии в сторону фотореализма. Фанаты сходятся во мнении, что теперь это больше похоже на мир того же The Witcher, чем на сказочный Альбион.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Lies of P показали сюжетный трейлер дополнения Overture. Приквел к основной игре выйдет летом этого года.

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