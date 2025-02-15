Правда непонятно, такой прогноз основывается на какой-то инсайдерской информации, или же просто догадках.

Глава компании-производителя геймерской периферии Corsair Энди Пол предполагает, что GTA 6 выйдет на ПК в начале 2026 года, спустя несколько месяцев после консольного релиза.

Такое заявление он сделал в ходе финансовой конференции компании, однако не уточнил, основан ли этот прогноз на инсайдерской информации или является лишь его личным мнением.

По словам Пола, GTA 6 станет самой ожидаемой и технически требовательной игрой ближайшего времени, а её релиз заметно ускорит обновление ПК-геймеров. Он уверен, что спрос на комплектующие и аксессуары для компьютеров значительно вырастет, что положительно отразится на бизнесе Corsair.

Видео дня

Ранее Take-Two Interactive подтвердила, что GTA 6 выйдет на консолях осенью 2025 года, а её релиз, судя по всему, запланирован на октябрь-ноябрь. Это косвенно подтверждается тем, что Borderlands 4 назначена на 23 сентября, а компания вряд ли выпустит две крупные игры в один месяц.

Также недавно Rockstar запустила официальньй Discord-сервер, где игроки могут обсудить GTA 6. Правда всё быстро скатилось в полный хаос.

Вас также могут заинтересовать новости: