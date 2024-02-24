Судя по отзывам, Balatro скоро станет новой классикой жанра "рогаликов".

На днях в магазине Steam состоялся релиз Balatro – это покерный рогалик, который уже называют одной из лучших игр года. На агрегаторе оценок OpenCritic, например, он собрал 92 балла из 100 возможных, а рейтинг среди игроков составляет 98%.

Игровой процесс Balatro крутится вокруг составления колод по принципу покера, в котором нужно комбинировать уникальные карты Джокера с разными свойствами. А геймплей сопровождается синтезаторным саундтреком и пиксельным артом, который позволяет погрузиться в необычный мир игры, пишет GameSpot.

Обозреватели хвалят игру за свежую идею и простоту ее освоения, а геймеры в отзывах на форумах отмечают, что совмещение покера с элементами рогалика вышло по-настоящему захватывающим и увлекательным, и называют "маст-хэвом" для всех любителей жанра.

Balatro доступна на всех актуальных платформах: ПК, PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One и Xbox Series X|S. Цена в Steam составляет 290 грн.

Balatro: трейлер

Первые два месяца 2024 года получились по-настоящему богатыми на самые разные релизы. В январе вышли новые Yakuza 8 и Tekken 8, которые называют "лучшими играми в сериях". Февраль продолжил тенденцию: уже вышло много крутых игр для разной аудитории, а грядущий Final Fantasy VII Rebirth стал самой высооцененной игрой 2024 года.

А меж тем в магазине EGS всем игрокам бесплатно раздают Super Meat Boy Forever – продолжение одной из самых сложных игр всех времен. Раздача продлится до вечера 29 февраля.

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