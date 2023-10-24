Реалистичный градостроительный симулятор Cities: Skylines II возглавил свежий чарт Steam. Он обошел ЕA Sports FC 24, Baldur's Gate 3 и Call of Duty.

Компания Valve назвала десятку самых успешных проектов на площадке Steam за прошедшую неделю. При составлении топа учитывалась полученная прибыль.

К примеру, на прошлой неделе список возглавлял Call of Duty, а еще раньше – онлайн-игра New World от Amazon. Теперь ведущую позицию в еженедельном чарте Steam занимает реалистичный градостроительный симулятор Cities: Skylines II.

Появились и первые обзоры игры от критиков. Средняя оценка Cities: Skylines II составила 76% по данным OpenCritic. Сиквел называют достойным преемником Cities: Skylines, одного из лучших градостроительных симуляторов в принципе. Похвалы заслужили графика и детализация городов. Из негативных моментов отмечена проблема с оптимизацией.

Сам недельный чарт Steam выглядит таким образом:

Cities: Skylines II

EA Sports FC 24

Baldur's Gate 3

Call of Duty

Diablo IV

Football Manager 2024

Battlefield 2042

Euro Truck Simulator 2

Steam Deck

Dead by Daylight

Премьера новой Cities: Skylines состоится сегодня вечером. Пока только на ПК, а весной 2024 года она доберется до консолей PlayStation и Xbox. Примечательно, что в день релиза игра будет доступна в Game Pass.

Также в свежий чарт Steam попала и Diablo 4, которая насобирала много негативных отзывов. Рейтинг у RPG от Blizzard составляет 55%. К слову, у выпущенной в августе Overwatch 2 он и вовсе составляет 11%.

Ранее УНИАН сообщал о том, что игры Activision заметно подорожали в "дешевых" регионах Steam, включая Украину. Это касается Call of Duty и других популярных франшиз.

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