Компания Valve назвала десятку самых успешных проектов на площадке Steam за прошедшую неделю. При составлении топа учитывалась полученная прибыль.
К примеру, на прошлой неделе список возглавлял Call of Duty, а еще раньше – онлайн-игра New World от Amazon. Теперь ведущую позицию в еженедельном чарте Steam занимает реалистичный градостроительный симулятор Cities: Skylines II.
Появились и первые обзоры игры от критиков. Средняя оценка Cities: Skylines II составила 76% по данным OpenCritic. Сиквел называют достойным преемником Cities: Skylines, одного из лучших градостроительных симуляторов в принципе. Похвалы заслужили графика и детализация городов. Из негативных моментов отмечена проблема с оптимизацией.
Сам недельный чарт Steam выглядит таким образом:
- Cities: Skylines II
- EA Sports FC 24
- Baldur's Gate 3
- Call of Duty
- Diablo IV
- Football Manager 2024
- Battlefield 2042
- Euro Truck Simulator 2
- Steam Deck
- Dead by Daylight
Премьера новой Cities: Skylines состоится сегодня вечером. Пока только на ПК, а весной 2024 года она доберется до консолей PlayStation и Xbox. Примечательно, что в день релиза игра будет доступна в Game Pass.
Также в свежий чарт Steam попала и Diablo 4, которая насобирала много негативных отзывов. Рейтинг у RPG от Blizzard составляет 55%. К слову, у выпущенной в августе Overwatch 2 он и вовсе составляет 11%.
Ранее УНИАН сообщал о том, что игры Activision заметно подорожали в "дешевых" регионах Steam, включая Украину. Это касается Call of Duty и других популярных франшиз.