Это касается Call of Duty и других популярных франшиз.

Геймеры и СМИ заметили, что в магазине цифровой дистрибуции Steam резко выросла стоимость игр издателя Activision Blizzard. Это касается нескольких "дешевых" регионов, включая Аргентину, Турцию и Украину.

Скачок в ценах значительный – некоторые игры подорожали на 250%. С чем связано это подорожание, издатель пояснений не дал. Некоторые предположили, что цены лишь были скорректированы с учетом курса валют разных стран.

Некоторые игры, которые подорожали в украинском Steam:

Call of Duty: Black Ops II — 2035 грн вместо 1608 грн

Call of Duty: Black Ops III — 2035 грн вместо 1608 грн

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) Bundle — 3053 грн вместо 2412 грн

Prototype II — 1375 грн вместо 1072 грн

Crash BandicootN. Sane Trilogy — 1357 грн вместо 1149 грн

Crash Bandicoot 4: It’s About Time — 1357 грн вместо 1239 грн

Spyro Reignited Trilogy — 1357 грн вместо 1149 грн

Для сравнения: в Турции CoD: Modern Warfare III Bundle подорожал с 139 лир до 2339 лир, а в Аргентине за бандл и вовсе просят 36 000 песо вместо 1560 песо.

Видео дня

Ожидается, что в ближайшее время тайтлы, которые подорожали в разных регионах Steam, появятся в каталоге подписки Xbox Game Pass. Накануне Microsoft наконец-то закрыла сделку по покупке Activision Blizzard.

Также подтверждено, что свежие релизы Activision Blizzard вроде Diablo 4 и Call of Duty: Modern Warfare 3 тоже появятся в Game Pass, но не сразу. А большинство новых игр издателя начнут добавлять в подписку Game Pass в день релиза.

Напомним, теперь Microsoft принадлежат легендарные игровые франшизы Call of Duty, StarCraft, Diablo, World of Warcraft, Crash Bandicoot, Overwatch и другие. При этом они продолжат появляться на PlayStation, но, похоже, не все.

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