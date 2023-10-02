RTX 3060 наконец-то обошла легендарную GTX 1650 и заняла лидирующую позицию в сегменте видеокарт.

Valve, разработчик игрового сервиса Steam, опубликовал свежую статистику по железу своих пользователей. Эти данные позволяют узнать о главных тенденциях в мире гейминга в настоящий момент. Также они помогают разработчикам лучше оптимизировать свои игры.

Наиболее популярной моделью видеокарт среди пользователей Steam теперь является Nvidia GeForce RTX 3060, которую многие называют "народной". Такая карта установлена ​​в 6,1% систем. На 2-м и 3-м местах находится бывший лидер GeForce GTX 1650 (4,78%) и RTX 2060 (4,69%).

Также не менее популярны GeForce GTX 1060 и RTX 3060 Ti – они замыкают пятерку самых используемых видеокарт в 2023 году. Наличием самой мощной видеокарты в лице RTX 4090 может похвастаться всего 0.71% игроков.

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Какой компьютер самый популярный среди игроков мира

Процессор – 6-ядерные модели (35,79%) от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц. 22 процента "сидят" на 4-ядерных CPU, 19,15% – на 8-ядерных.

Оперативная память –16 ГБ (51,33%). Почти вдвое меньше, 22,68% пользователей, оснастили своим системы 32 Гбайтами.

Видеокарта – GeForce RTX 3060. При этом общая рыночная доля 3D-ускорителей Nvidia составляет 77%.

Объем видеопамяти – 8 ГБ.

Дисковое пространство – 1 ТБ и выше;

Картинка на таком компьютере обычно выводится на мониторе с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют почти 62% игроков Steam. В то же время переход на 2К монитор осуществило всего 15% пользователей.

Согласно статистике, звание самой популярной операционной системы по-прежнему за Windows 10, но с каждым месяцем она теряет свою аудиторию. Сегодня она установлена у 58% игроков, тогда как Windows 11 уже набрала 38% пользователей.

Если вы планируете обновить "железо", сейчас, по мнению экспертов, лучшее для єтого время. Отмечается, что после "смерти" майнинга с доступностью и ценой новых видеокарт ситуация стала заметно лучше. Процессоры, оперативная память и SSD-накопители сейчас тоже стоят рекордно дешево.

Позже в этом месяце также выйдут новые процессоры Intel Core 14-го поколения. Мы уже знаем их подробные характеристики и стоимость – они подорожают, но не сильно. Новые AMD Ryzen 8000 серии дебютируют в первом квартале 2024 года.

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