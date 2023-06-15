Вселенную Толкина планируют превратить в "крупнейший" игровой бренд.

Шведский холдинг Embracer Group в августе 2022 года приобрел Middle-earth Enterprise. Благодаря этому компания стала владельцем прав на "Властелина колец". Теперь она хочет превратить франшизу в одну из крупнейших в игровой среде.

Недавно Embracer Group объявила о реструктуризации, в ходе которой отдельные студии будут закрыты, а часть игр отменят. По словам генерального директора Ларса Вингефорса, теперь компания сосредоточится на создании проектов по своей интеллектуальной собственности. "Властелин колец" должна возглавить этот список, о чем упомянул исполняющий обязанности главного операционного директора Мэтью Карч.

"У меня есть большая уверенность в том, что весь этот процесс легко приведет к лучшему выбору продукта, который будет более прибыльным и даст нам больше возможностей для роста в будущем, а также поможет использовать IP, которыми мы владеем в нашей организации", — заявил Карч на пресс-конференции о реструктуризации.

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"Я имею в виду, что мы владеем "Властелином колец", и мы знаем, что нам нужно использовать "Властелина колец" в очень значительной степени и превратить его в одну из самых больших игровых франшиз в мире, и это, очевидно, то, что мы собираемся сделать. И это гораздо более эффективное использование ресурсов, чем некоторые другие проекты, над которыми работали некоторые из наших команд. Таким образом, работая вместе, мы получаем эти возможности, и мы очень рады, что это будет реализовано относительно быстро".

Получается, что игры во вселенной "Властелина колец" станут приоритетом для Embracer Group. Ради их ускоренного производства отменят потенциально наименее привлекательные проекты от внутренних студий шведского холдинга.

Игры по "Властелину колец": последняя информация

Наиболее свежей адаптацией франшизы стала провальная The Lord of the Rings: Gollum. Она оказалась технически неготовой и откровенно слабой во всех планах. Это подтвердили отрицательные отзывы в Steam и 40 баллов на Metacritic.

В разработке находится новая игра от авторов Gollum, MMORPG от Amazon, а также The Lord of the Rings: Return to Moria — проект о выживании и добыче ресурсов в глубинах Мории.

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