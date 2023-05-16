За производство будут отвечать разработчики New World.

Игровая вселенная "Властелина колец" продолжает расширяться. Amazon и Embracer Group, которая в августе 2022 года купила Middle-earth Enterprises и получила права на франшизу, анонсировали новый проект. Это будет MMORPG с открытым миром.

Подробностей игры пока очень мало. Она находится на ранней стадии, а производство доверили Amazon Games Orange County, известной по MMORPG New World. В проекте обещают реализовать приключенческий дух и любимые всеми истории из книжных саг "Властелин колец" и "Хоббит".

"Мы стремимся предложить игрокам высококачественные игры, будь то оригинальные IP или давно полюбившиеся серии, такие как "Властелин колец". Мы давно мечтали предложить игрокам новый взгляд на "Властелина колец", и для нас большая честь и благодарность, что Middle-earth Enterprises доверила нам этот культовый мир. Мы также рады расширить наши отношения с Embracer Group после прошлогодней сделки с Tomb Raider, поскольку они зарекомендовали себя как отличные партнеры", — прокомментировал анонс Кристоф Хартманн, вице-президент Amazon Games.

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Какие еще разрабатываются игры во вселенной "Властелина колец"

The Lord of the Rings: Gollum — главная из пока анонсированных игр во вселенной. Это стелс-экшен о приключениях Голлума с демонстрацией малоизвестной части истории персонажа.

The Lord of the Rings: Return to Moria — симулятор выживания в глубинах Мории с гномами, строительством и добычей ресурсов.

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth — мобильная экшен-RPG "с любимыми персонажами" от Electronic Arts.

Безымянный проект от Weta Workshop — студии, которая отвечала за визуальные эффекты в кинотрилогии "Властелин колец".

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