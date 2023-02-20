В игре реализован полностью открытый бесшовный мир.

Журналисты издания IGN в рамках мероприятия Fan Fest пообщались с Arkane Studios, известной по Dishonored, Prey и Deathloop. Темой разговора стал Redfall — новый кооперативный шутер команды. Разработчики показали свежий трейлер и раскрыли несколько деталей.

В первой половине ролика зрителям показали сюжетную завязку. Вампиры вызвали солнечное затмение на острове Редфолл и взяли территорию под свой контроль. Игрокам придется бороться с ними в одиночку или в команде с друзьями. Вторая половина трейлера как раз показывает сбор экипировки и уничтожение разных видов кровопийц.

Как заявила Arkane, остров Редфолл — это полностью открытый бесшовный мир. Он наполнен многочисленными небольшими историями, на которых сделан отдельный акцент. Часть повествования будет вестись через окружение. Arkane в целом настаивает, что фирменный почерк творцов Dishonored и Prey удастся мгновенно ощутить в Redfall.

Мир игры населяют представители нескольких фракций. Сюда, например, относятся вампиры, фанатики и солдаты из частной военной кампании. Не все из них враждебны — в убежищах будут доброжелательно настроенные персонажи. С ними можно побеседовать, что наверняка захотят сделать игроки при одиночном прохождении. Соратников под управлением искусственного интеллекта в шутере нет, поэтому единственная альтернатива — кооператив до 4 человек.

Redfall — основные подробности

В игре предстоит бороться с вампирами, которые появились в результате научных экспериментов. Они вызвали солнечное затмение и высушили воду вокруг островного Редфолла.

Геймплей Redfall включает перестрелки, изучение местности и сбор лучшей экипировки. Снаряжение в игре делится на уровни качества — от обычного до легендарного.

Проходить шутер можно как в одиночку, так и в кооперативе. Разработчики утверждают, что в проекте будет много фирменных элементов Arkane.

Redfall выйдет 2 мая 2023 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

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