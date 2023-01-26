Прошлой ночью Xbox провела небольшую презентацию Developer Direct, на которой Arkane Austin и Bethesda Softworks провели подробную геймплейную демонстрацию Redfall. Разработчики Dishonored, Prey и Deathloop показали основные аспекты будущего шутера под собственные комментарии и назвали дату релиза.

В начале видео рассказывается о мире игры и четырех главных героях с уникальными умениями. Они должны бороться с вампирами на территории островного города Редфолл. Мир в шутере включает разные локации — пригород, маяк, лес, бухту, нижние районы и прочее. Все регионы заполнены врагами, но есть и убежища, где можно передохнуть и пополнить припасы.

Далее в ролике показываются сражения и выполнение миссий. Среди вампиров есть разные виды врагов со своими особенностями. Одни способны взрываться, другие умеют летать, а третьи обладают повышенной физической силой. Для устранения кровопийц можно применять увесистый арсенал оружия — дробовики, автоматы, двухствольные ружья, пистолеты и прочее.

Перед началом сражения пользователи вольны скрытно уничтожить несколько врагов. Для этого применяются пушки с глушителем, как показано в моменте с освобождением заложников. Но судя по геймплею, полноценный стелс не предусмотрен.

В конце демонстрации Arkane Austin рассказала, что Redfall выйдет 2 мая на ПК, Xbox Series X и Series S. Разработчики открыли предварительные заказы двух изданий — стандартного за 1399 гривен и Bite Back Edition за 1999 гривен. Последнее включает боевые пропуска для двух будущих героев, комплект экипировки, облики для оружия и костюмы.

Redfall — основные подробности

В игре предстоит бороться с вампирами, которые появились в результате научных экспериментов. Они вызвали солнечное затмение и высушили воду вокруг островного Редфолла.

Геймплей Redfall включает перестрелки, изучение местности и сбор лучшей экипировки. Снаряжение в игре делится на уровни качества — от обычного до легендарного.

Проходить шутер можно как в одиночку, так и в кооперативе. Разработчики утверждают, что в проекте будет много фирменных элементов Arkane.

Redfall выйдет в 2023 году на ПК, Xbox Series X и Series S. Игру планировали выпустить уже этим летом, но решили перенести вместе со Starfield.

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