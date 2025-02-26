Стоимость гарнитуры оценивается в 1200 долларов.

Компания Valve не оставляет надежд вывести VR в мейнстрим и по слухам, работает над новым устройством, которое должно стать новой вехой в технологии виртуальной реальности.

Известный датамайнер разработок Valve Gabe Follower рассказал, что компания сейчас работает над беспроводным VR-шлемом, который должен выйти под конец 2025 года. Гаджет носит кодовое название Deckard и на релизе будет стоить 1200 долларов, инсайдер отмечает, что Valve продаёт гарнитуру себе в убыток.

Как утверждает Gabe Follower, у Valve уже есть игры, или демки, которые станут селлинг поинтом для устройства. Кроме того, одной из фишек шлема станет возможность запускать игры, проецируя их на плоскости, как если бы вы сидели напротив монитора, но только, собственно, без монитора.

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Пару месяцев назад мы рассказывали про слитые рендеры нового геймпада и VR-контроллеров Valve. Теперь же утечки гаджетов компании дополнились ещё и эскизами того самого Deckard.

Ранее мы рассказывали, что в базе данных Steam нашли новую неизвестную игру от Valve. Многие посчитали, что это может быть Half-Life 3, но теперь ещё и появилась вероятность, что это проект именно под новый VR-шлем.

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