Компания выпустила инструментарий для разработчиков.

Valve дала добро моддерам Team Fortress 2, спустя почти 20 лет после выхода игры студия выпустила полноценный SDK. Теперь фанаты смогут делать с TF2 что угодно, вплоть до создания абсолютно новых игр.

По сути, это большое обновление Source SDK, которое включает весь клиентский и серверный код Team Fortress 2. Моддеры теперь не ограничены кастомными картами и косметическими изменениями, можно полностью переделать игру, добавив новые механики.

Разумеется, Valve поставила одно условие: все моды должны быть бесплатными. Контент из Steam Workshop тоже нельзя использовать в коммерческих целях, чтобы никто не зарабатывал на чужих работах.

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Параллельно Valve выкатила обновление для всех старых мультиплеерных игр на Source. Теперь Team Fortress 2, Day of Defeat: Source, Half-Life 2: Deathmatch, Counter-Strike: Source и Half-Life: Source получили поддержку 64-битных систем, новый интерфейс и улучшенный сетевой код.

Ранее мы рассказывали, что Valve добавила в базу данных Steam некую неизвестную игру. Игроки думают, что это может быть Half-Life 3, которую компания недавно тизерила через актёра озвучки G-Man.

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