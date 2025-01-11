В Team Fortress 2 прошла крупнейшая сделка: шапку в игре купили за 40 тысяч долларов

В теории её можно не распаковывать и через 10 лет продать ещё дороже.

Team Fortress 2 не перестаёт удивлять своих поклонников даже спустя годы: в начале 2025-го игрок под ником Vytal совершил крупнейшую сделку в истории TF2. За уникальный ведьмовской головной убор Crone's Dome игрок заплатил около 40 тысяч долларов

По данным PC Gamer, речь идёт о 24 тысячах внутриигровых ключей плюс "небольшая сумма наличными". С учётом средней цены ключа в Steam около 2 долларов, стоимость ключей перевалила за 52 тысячи долларов, а на сторонних площадках итоговая сумма оценивается в 43 тысячи.

Главная ценность этого аксессуара в том, что он сочетает в себе редкие зачарования и ещё более редкий киллстриковый модуль, который разработчики по ошибке разрешили применить к косметике всего на одну ночь. После 2014 года эти элементы стали недоступны для получения стандартными способами, а значит воспроизвести подобную комбинацию невозможно. Такая эксклюзивность, по мнению многих трейдеров, в первую очередь и обеспечивает рекордную цену сделки.

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Известный трейдер Pyrojoe рассказал PC Gamer, что в теории эту шапку можно не распаковывать и через условные 10 лет она станет ещё дороже. Также трейдер уточнил, что в игре существовало всего две Crone's Dome с такими эффектами, всё из-за невероятно редкой комбинации.

Ранее создатель Garry's Mod рассказывал, что изначально не воспринимал всерьёз идею Valve продавать его игру в Steam.

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