Это первый такой прецедент.

Гражданин Японии 58 лет был арестован за продажу модифицированных Nintendo Switch. Японские СМИ отмечают, что это первый такой прецедент в истории.

Об этом сообщает издание Automaton со ссылкой на японское СМИ NTV News. Сообщается, что житель префектуры Коти припаивал к материнской плате Nintendo Switch модифицированные комплектующие, а после продавал консоль по цене почти в два раза ниже рыночной, 28 тысяч иен, или примерно 180 долларов вместо 300 долларов.

Приставки были специально подготовлены для перепрошивки и запуска нелицензионных игр. Вместе с самой Switch умелец также продавал набор из 27 пиратских игр.

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Полиция сообщает, что мужчина признал свою вину и сейчас находится под следствием, также ведётся расследование по другим возможным нарушениям. При задержании у него изъяли 4 Nintendo Switch.

Ранее Nintendo анонсировала преемницу своей портативки - Nintendo Switch 2. Консоль получила обратную совместимость со всеми играми оригинальной Switch. Новинка поступит в продажу до конца этого года.

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