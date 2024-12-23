На этот раз весь мир узнал характеристики радаров истребителя Eurofighter Typhoon.

По старой доброй традиции в канун Нового года на форуме, посвящённом War Thunder, появились засекреченные документы, раскрывающие характеристики современной военной техники.

На этот раз досталось многоцелевому истребителю четвёртого поколения Eurofighter Typhoon, который стоит на вооружении у Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии.

Публикация секретных данных произошла после добавления самолёта в игру и дальнейшего спора на форуме о его системе радаров CAPTOR. Один из пользователей приложил в качестве аргумента некие документы, чтобы доказать свою точку зрения и был сразу же забанен. Модератор узнал в них засекреченные данные (уже в какой раз) и немедленно удалил сообщение, напомнив, что не стоит нарушать закон, чтобы доказать свою правоту в обсуждении игры:

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"Хочу еще раз напомнить всем присутствующим: ни при каких обстоятельствах не пытайтесь публиковать или делиться какими-либо источниками, если вы не уверены на 100%, что они легально рассекречены и безопасны для публичного использования. Мы никогда не будем использовать такие материалы."

За последние три года это уже примерно десятый такой случай. В сети шутят, что при приёме на работу в оборонную промышленность уже стоит проверять, не увлекается ли кандидат War Thunder, ну или хотя бы не пишет ли он на форумах игры.

Ранее мы рассказывали, что российские игроки не могут зайти на сервера Escape from Tarkov. Разработчики шутера отметили, что проблема не на их стороне.

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