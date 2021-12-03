Blizzard Entertainment продолжает делать игру более инклюзивной.

После обвинений в домогательствах и братской культуре Blizzard Entertainment решила всерьез изменить свои игры, в частности, World of Warcraft. Компания убрала из MMORPG шутки с сексуальным подтекстом и отсылку к музыканту, который жестко высказался об Альянсе. А теперь стало известно, что разработчики планируют добавить в WoW еще два пола.

Информацией о грядущем нововведении поделился датамайнер keyboardturn. Он покопался в файлах World of Warcraft и нашел упоминание двух новых полов. Рядом со словами "мужской" и "женский" появились варианты "оба" и "никакой". Наверняка таким способом Blizzard Entertainment хочет сделать свою MMORPG более инклюзивной и приветливой для меньшинств. Однако пока неизвестно, появятся ли в редакторе элементы внешности, которые позволят подчеркнуть выбор одного из новых полов. На момент написания материала комментарии от разработчиков касательно находки keyboardturn не поступали.

Скорее всего, вариант "оба" добавлен для людей, которые чувствуют себя мужчиной и женщиной одновременно. А "никакой" подойдет для тех, кто хочет играть за гендерно-нейтрального персонажа.

О борьбе Blizzard с неподобающим контентом в World of Warcraft

Два месяца назад власти Калифорнии подали в суд на компанию. В обвинении сказано, что в студии процветают домогательства, сексизм и братская культура.

Против Blizzard сразу выступили игроки, бывшие руководители и даже нынешние сотрудники.

Акции компании резко упали, поэтому она старается исправить ситуацию разными методами.

А недавно до кучи добавились обвинения по отношению к Бобби Котику, генеральному директору Activision Blizzard. Он якобы знал о проблемах в компании и покрывал домогательства. Руководителя также уличили в неподобающем поведении по отношению к своей бывшей секретарше.

Автор: Назар Степорук