Энтузиасту удалось найти предмет, который помогает выжить за пределами доступной области.

Автор YouTube-канала Rextroy постоянно выпускает разнообразный контент по World of Warcraft. Недавно он обнаружил способ, как выбраться за пределы карты и не погибнуть. Благодаря этому блогер сумел найти множество разных секретов.

Если в WoW покинуть доступную игровую область, то на персонажа наложится отрицательный эффект усталости. Он быстро получит увесистую порцию урона и погибнет. Rextroy выяснил, как этого можно избежать. Блогер умер несколько раз и воскрес на кладбище, чтобы уменьшить характеристики своего персонажа. Затем энтузиаст снял все снаряжение и применил кулинарное блюдо "Крылья серафима". В результате его герой начал исцеляться на тысячу единиц здоровья каждые пять секунд. Это помогло уравновесить урон от усталости, который зависит от параметров персонажа.

Описанный трюк позволил Rextroy выживать за пределами карты на протяжении десяти минут. За это время блогер увидел много интересного, например, гигантский скелет дракона. Наверняка он должен был стать частью какой-то локаций, однако потом разработчики отказались от своей затеи по неизвестной причине.

Что еще нашел Rextroy

Подводный тропический лес и пещеру неподалеку от него. В ней есть воздух и готовые текстуры поверхности. Почему локацию не перенесли в финальную версию World of Warcraft, непонятно.

Конец океана. Rextroy сумел добраться до места, где кончается отрендеренное водное пространство и начинается пустота.

Автор: Назар Степорук