Режим "Ваффентрагер" будет доступен до 11 октября.

Компания Wargaming анонсировала возвращение популярного режима "Ваффентрагер" в многопользовательскую онлайн-игру World of Tanks. В течение двух следующих недель, то есть до 11 октября, пользователи смогут участвовать в боях "7 против 1" и опробовать новую версию известнейшего истребителя танков Waffenträger.

Свежее временное событие станет продолжением аналогичного прошлогоднего мероприятия, сообщили Wargaming. Пользователи снова разделятся на две команды. В первой будут семь "гончих", которые смогут управлять боевыми единицами Объект 140, Bat.-Châtillon 25 t и M48A5 Patton. А во второй один игрок перевоплотится в Макса фон Кригера и будет восседать в мощном танке Blitzträger auf E 110. Сражения будут проходить на трех переработанных картах: "Мурованке", "Линии Зигфрида" и "Степях". Для победы "гончим нужно уничтожить противника за отведенное время, а пользователю в роли фон Кригера — либо убить врагов, либо дождаться окончания таймера.

"Реакция наших игроков на прошлогоднее событие была исключительно положительной. Они ждали возвращения Макса фон Кригера. В этом году мы решили создать еще более увлекательную атмосферу и улучшить визуальную составляющую события. И конечно же, мы постарались, чтобы призы за одержанные победы были особенно приятными!", — говорит Максим Чувалов, паблишинг-директор World of Tanks.

Waffenträger – подробней о режиме

На старте танк Blitzträger некоторое время будет неуязвим, так как его защищает энергетический щит. Чтобы ослабить его, нужно уничтожать "Часовых" и ломать четыре генератора с помощью специальной плазмы.

Когда команде "гончих" удастся разрушить каждый из них, фон Кригер лишится своей защиты. До тех пор в прямые столкновения с Blitzträger идти бесполезно. Но у этого танка есть своя особенность – возможность телепортироваться в любую точку карты.

Мероприятие делится на четыре этапа. На каждом из них можно зарабатывать элементы из коллекций "Инженера" и "Гончих". Если в конце удастся накопить их достаточное количество, то пользователь получит награды.

Автор: Назар Степорук