Акция "Заслуженные награды" возвращается.

С 25 ноября в World of Tanks начнется традиционная акция "Заслуженные награды". Игроки смогут получить разнообразные призы, которые зависят от времени регистрации аккаунта в проекте. Чем раньше он создавался, тем ценнее будут всякие бонусы. Получить их удастся в течение целого года.

Проведение акции прокомментировал региональный паблишинг-директор World of Tanks Евгений Криштапович: "Без преувеличения игроки — самая важная составляющая успеха World of Tanks. И "Заслуженная награда" — это выражение нашей признательности. Чем дольше танкист в игре, тем больше его вклад в ее развитие. И мы постарались отразить эту зависимость в содержимом "Заслуженных наград": чем больше "стаж", тем приятнее подарки".

В 2021 году правила проведения акции немного изменились. Теперь пользователи вольны сами выбрать часть призов. Они получат по жетону за каждый год с момента регистрации в World of Tanks. Эту валюту можно обменять на 3D-стили, универсальных членов экипажа с нулевым навыком "Боевое братство", боновое оборудование и прочие приятные награды. Молодые "танкисты", которые зарегистрировались в этом году, тоже не останутся без подарка. Им выдадут два жетона.

Другие акционные бонусы

Приобретение полезных предметов за специальную валюту — это лишь часть подарков. Wargaming также подготовила отдельные комплекты призов.

Пользователи, которые зарегистрировались в World of Tanks с начала года и до 23 ноября, получат универсальное пособие, один день танкового премиум-аккаунта, 10 личных резервов на дополнительный опыт за бой, 10 личных резервов на дополнительные кредиты за бой и 10 задач на х5 опыта.

Если игроки создали свои аккаунты с 2018 по 2020 год, то им достанутся кредиты, боны, элементы кастомизации, демонстрирующие "срок службы" игрока в World of Tanks и многое другое.

А на учетные записи, появившиеся до 2018 года, разработчики пришлют набор танков. В него входят T-50-2, M24E2 Super Chaffee, Super Hellcat и VK 28.01 mit 10,5 cm L/28. Получить технику смогут только те пользователи, у которых ее нет в коллекции.

Автор: Назар Степорук