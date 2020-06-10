В Украине пройдет киберспортивный турнир по CS:GO

На чемпионате WePlay! Clutch Island разыграют $50 тысяч.

В Украине с 16 по 28 июня пройдет киберспортивный онлайн-турнир по игре CS:GO с призовым фондом $50 тысяч.

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Принять участие в чемпионате сможет любая команда из СНГ. Пять приглашенных команд и три победителя открытых квалификаций сразятся между собой, чтобы попасть в основной этап турнира. За первое место на Clutch Island победители получат $15 тысяч. Команда, которая займет второе место, получит $10 тысяч. А бронзовым призерам дадут $6 тысяч. Остальные средства призового фонда будут разыграны между коллективами, которые займут от четвертого до девятого места на чемпионате.

Среди приглашенных участников турнира будут такие команды, как NAVI, Hard Legion, Team Spirit Virtus.pro, Winstrike, Nemiga, Gambit Youngsters, Syman, forZe, Espada, HOLLYWOOD и HellRaisers.

Подробности проведения турнира по CS:GO можно узнать здесь.

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