GeForce GTX 1060 по прежнему самая популярная видеокарта среди игроков.

Каждый месяц игровой сервис Steam проводит опрос среди своих пользователей, чтобы узнать об используемом в их компьютерах "железе".

Самой популярной видеокартой по-прежнему остается "старый-добрый" GeForce GTX 1060, который установлен в 7.12% систем. На втором и третьем местах разместились GTX 1650 (6,35%) и GTX 1050 Ti (5,67%).

На каком ПК играет большинство геймеров мира

Процессор – 6-ядерный с частотой 2,3-2,69 ГГц;

ОЗУ – 16 ГБ;

Видеокарта – GeForce GTX 1060;

Дисковое пространство – 1 ТБ и выше;

Подключается такая система преимущественно к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют почти 70% игроков Steam.

В этом месяце, пожалуй, наиболее заметным изменением является то, что доля Windows 11 впервые за много месяцев не увеличилась, а наоборот сократилась на 0,26%. "Десятка" по-прежнему является самой популярной OC с показателем в 73,17%.

Ранее УНИАН писал, что AMD выпустила новые драйвера для карт Radeon, которые в два раза улучшают работу в играх. Так, например, в Minecraft прирост FPS может достичь 92%.

Также мы собирали пятерку бюджетных видеокарт, которые "потянут" большинство современных игр и отлично подойдут для офисной работы.

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