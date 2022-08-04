Названа самая популярная сборка ПК среди геймеров / фото ua.depositphotos.com

Каждый месяц игровой сервис Steam проводит опрос среди своих пользователей, чтобы узнать об используемом в их компьютерах "железе".

Самой популярной видеокартой по-прежнему остается "старый-добрый" GeForce GTX 1060, который установлен в 7.12% систем. На втором и третьем местах разместились GTX 1650 (6,35%) и GTX 1050 Ti (5,67%).

На каком ПК играет большинство геймеров мира

  • Процессор – 6-ядерный с частотой 2,3-2,69 ГГц;
  • ОЗУ – 16 ГБ;
  • Видеокарта – GeForce GTX 1060;
  • Дисковое пространство – 1 ТБ и выше;

Подключается такая система преимущественно к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют почти 70% игроков Steam.

официальный сайт Steam

В этом месяце, пожалуй, наиболее заметным изменением является то, что доля Windows 11 впервые за много месяцев не увеличилась, а наоборот сократилась на 0,26%. "Десятка" по-прежнему является самой популярной OC с показателем в 73,17%. 

официальный сайт Steam

Ранее УНИАН писал, что AMD выпустила новые драйвера для карт Radeon, которые в два раза улучшают работу в играх. Так, например, в Minecraft прирост FPS может достичь 92%.

Также мы собирали пятерку бюджетных видеокарт, которые "потянут" большинство современных игр и отлично подойдут для офисной работы. 

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