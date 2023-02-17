Четыре из них уже анонсированы.

Шведский конгломерат Embracer Group в середине августа 2022 года приобрел Middle-Earth Enterprises вместе с исключительными правами на произведения во вселенной "Властелина колец", включая игры. А в недавнем финансовом отчете компании сообщила, что в течение следующих двух лет выйдут пять проектов по мотивам франшизы. За их разработку отвечают сторонние студии.

Увы, большого сюрприза из заявления Embracer Group не получилось. Четыре из пяти упомянутых игр уже анонсированы. Остался только один проект, который представят в ближайшем будущем. Подробностями о нем шведский конгломерат не поделился.

За создание игр отвечают сторонние команды. Это в целом не странно, учитывая, что Embracer Group приобрела права на адаптации "Властелина колец" только полгода назад. Если компания и поручила какие-то проекты по франшизе внутренним студиям, то они точно не выйдут в течение двух лет. А шведский конгломерат в финансовом отчете упоминал новинки, которые появятся до апреля 2025-го.

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О каких играх говорила Embracer Group

The Lord of the Rings: Gollum — главная из пока анонсированных игр во вселенной. Это стелс-экшен о приключениях Голлума с демонстрацией малоизвестной части истории персонажа.

The Lord of the Rings: Return to Moria — симулятор выживания в глубинах Мории с гномами, строительством и добычей ресурсов.

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth — мобильная экшен-RPG "с любимыми персонажами" от Electronic Arts.

Безымянный проект от Weta Workshop — студии, которая отвечала за визуальные эффекты в кинотрилогии "Властелин колец".

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