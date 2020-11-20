Демоверсию проекта хвалят за хороший арт-дизайн, интересные головоломки и приятную музыку.

В магазине цифровой дистрибуции Steam вышла демоверсия игры Tukoni, созданная по мотивам одноименных книг украинской писательницы Оксаны Булы. Это одна из первых игр, на разработку которых деньги выделило государство.

О чем Tukoni

Tukoni – это двумерный point-and-click платформер. Игра рассказывает о приключениях книжного героя Тукони Путешественника который помогает лесным зверям. Игроку нужно будет изучать локации для поиска нужных предметов, заниматься крафтом и решать головоломки.

Разработчики утверждают, что игра представляет собой неспешный платформер, делающий ставку на атмосферу и опыт игрока, как игры Amanita Design и Mutazione.

На создание демоверсии проекта Украинский культурный фонд выделил свыше 692 тысяч грн.

В данный момент на площадке Steam у Tukoni 100% положительных отзывов. Игру хвалят за хороший арт дизайн, интересные головоломки и приятное музыкальное сопровождение.

Сыграть в демоверсию Tukoni можно бесплатно на странице проекта в Steam.

До релиза УНИАН пообщался с разработчиками игры. О том, как создавалась Tukoni можно прочитать в нашем материале.

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Автор: Сергей Коршунов