На игры также действуют скидки.

В самом популярном игровом магазине на ПК Steam регулярно проводятся акции с бесплатными выходными в разнообразных проектах. И сейчас проходят две из них. Пользователи могут бесплатно опробовать Total War: Warhammer III и Frostpunk.

Акции действуют до понедельника, 13 марта. В течение двух дней все желающие могут посетить страницы упомянутых игр в сервисе и загрузить их на компьютер. Точное время окончания бесплатного доступа не указано, но обычно — это происходит в районе 12 часов.

Зачастую во время таких акций накопленный прогресс переходит в полную версию. Однако разработчики ничего не написали касательно сохранения прохождения. А вот скидки на игры Creative Assembly и 11 bit studios организовали.

Видео дня

Total War: Warhammer III можно приобрести за 870 гривен. Дополнения к стратегии тоже подешевели на 20-50%. Цена Frostpunk снизилась до 120 гривен, а за 188 гривен продается комплект из трех DLC.

Подробнее о временно бесплатных играх

Total War: Warhammer III — это стратегия от студии Creative Assembly и издательства SEGA. События проекта разворачиваются в фэнтезийной вселенной Warhammer. По сюжету пользователям необходимо возглавить одну из фракций и отыскать Бога-Медведя Урсуна, которого схватил первый демон-принц Хаоса Бе’лакор.

Геймплей в игре заключается в развитии государства и сражениях. На глобальной карте предстоит улучшать города, торговать, вести переговоры и так далее. А в битвах — управлять войсками в режиме реального времени.

Frostpunk — это градостроительный симулятор с элементами стратегии. Пользователям предстоит окунуться в альтернативную вселенную XIX века. Мир близится к глобальному похолоданию из-за затухания Солнца. Выжить можно только рядом с огромными генераторами, которые выделяют тепло за счет ископаемых ресурсов. Вокруг одного из них игроки должны возвести колонию и возглавить общину выходцев из Лондона.

При прохождении придется сооружать разнообразные постройки, изучать технологии, добывать материалы и организовывать экспедиции. Пользователей будут постоянно сопровождать проблемы, для решения которых нередко необходимо принимать непростые решения.

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