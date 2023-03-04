Акции ограничены по времени.

В Steam редко бесплатно раздают игры, как в Epic Games Store. Но иногда отдельные издательства проводят такие щедрые акции. На этой неделе стартовали сразу две из них. Пользователи могут бесплатно завладеть Black Desert и Figment. Оба проекта доступны бесплатно до 9 марта, 20:00 по киевскому времени. Чтобы получить их в библиотеку, достаточно перейти на страницы игр и нажать "добавить на аккаунт".

Подробнее о проектах с раздач в Steam

Black Desert — это популярная корейская MMORPG от студии Pearl Abyss. Игра создана по канонам жанра. Пользователям предстоит создать персонажа, прокачивать его и выполнять задания, попутно узнавая историю мира. В проекте сделана ставка на красочную современную графику и богатую боевую систему без привязки к цели. Благодаря выбору класса и множеству разнообразных навыков можно создать героя с уникальным стилем сражений.

Помимо битв, пользователей ждет много других занятий. Сюда относятся сельское хозяйство, рыбалка, парусный спорт, ремесла, кулинария, дрессировка лошадей и прочее. А еще в Black Desert реализованы гильдии и стычки между игроками.

Видео дня

Figment — это приключенческий боевик от команды Bedtime Digital Games. События проекта разворачиваются в сюрреалистическом мире чьей-то психики, которая многие годы была спокойной. Однако в последнее время что-то изменилось, и начали появляться ужасные существа, распространяющие страх. Избавиться от монстров должен Дасти, бывший голос храбрости.

При прохождении Figment необходимо много сражаться, в том числе с боссами, изучать локации и решать головоломки. Отличительной чертой игры стало музыкальное сопровождение. Окружение в проекте издает свое звучание, которое меняется в зависимости от действий главного героя.

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