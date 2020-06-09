В Steam раздают бесплатно приключенческий платформер про кенгуру

Получить Kao the Kangaroo: Round 2 можно до 15 июня.

В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала раздача игры Kao the Kangaroo: Round 2. Акция продлится 15 июня.

Разработчики из студии Tate Multimedia устроили бесплатную раздачу в честь скорого анонса новой части игры из серии Kao the Kangaroo.

Геймплей Kao the Kangaroo: Round 2

Что такое Kao the Kangaroo: Round 2

Kao the Kangaroo: Round 2 – это приключенческий платформер от студии Tate Multimedia. Главным героем игры выступает кенгуру в боксерских перчатках. Задача игрока – спасти животных, которых поймал злой охотник.

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Оригинальная Kao the Kangaroo: Round 2 вышла в 2005 году на Xbox, PlayStation 2, GameCube и Windows. На агрегаторе рецензий Metacritic у ПК- версии игры 58 баллов от критиков и 8,1 балла от пользователей. В 2019 году в Steam вышел ремейк Kao the Kangaroo: Round 2. В нем добавили поддержку видео высокого разрешения, геймпадов и облачных сохранений.

Получить Kao the Kangaroo: Round 2 можно здесь.

Напомним, в другом цифровом магазине, Epic Games Store, можно получить бесплатно кулинарную аркаду Overcooked. Раздача продлится до 11 июня.

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